أبو العينين ينعى النائبة منى منير: رمز للعمل المجتمعي وبرلمانية وطنية لها إسهامات ملموسة في التشريع وسن القوانين

نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، التي وافتها المنية مساء اليوم.





وقال أبو العينين، إن النائبة الراحلة كانت أحد رموز العمل المجتمعي البارزين، وبرلمانية وطنية لها إسهامات ملموسة في التشريع وسن القوانين.





وأضاف أبو العينين، أن النائبة منى منير، وثّقت خلال الدورة البرلمانية مواقفا وطنية منحازة إلى مصلحة الدولة المصرية ومصلحة المواطنين في المقام الأول، وأن تاريخ البرلمان سيذكر الراحلة بمواقفها المحمودة ومداخلاتها التاريخية.





وتقدم أبو العينين بالعزاء إلى أسرة النائبة منى منير، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويجعل أعمالها الصالحة زُخرا لها.