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حوادث

تقتل طفليها بالمنيا والجنايات تعاقبها بالسجن المؤبد.. تفاصيل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تجرت أام من مشاعرها الإنسانية بإحدى قرى المنيا والقت بطفليها بالبحر اليوسفي ثم ألقت بنفسها في البحر للانتحار بسبب خلافات زوجيه مع زوجها بسبب رغبتها في شراء منزل والعيش بمفردها الا ان الأهالي تمكنوا من إنقاذها قبل غرقها ولم يتمكنوا من انقاذ الطفلين فلقيا مصرعهما في الحال 

تعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل الماضي، حينما قامت سيدة بإلقاء طفليها سعيد. ذ 6 سنوات وشقيقه محمد 8 سنوات ببحر اليوسفي بالمنيا، ثم القت بنفسها في البحر محاولتا الانتحار إلا إن الأهالي قاموا بإنقاذها، وذلك لوجود خلافات عائلية مع زوجها ورغبتها في الإقامة بمنزل بعيد عن منزل أسرة زوجها الذي كان يعمل بأحد الدول العربية


وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة القضية للنظر أمام محكمة الجنايات منذ شهر مايو الماضي

واصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم برئاسة المستشار طارق محمود واصفي حكمها بالسجن المؤبد على السيدة لاتهامها بقتل طفليها بإلقائهما بالبحر اليوسفي وإحالة الدعوى المدنية للنظر أمام المحكم من أول جلسة لمحاكمتها، وإحالة دعوى التعويض المدني للمحكمة المدنية المختصة وتحديد 20 أكتوبر الجاري أولى جلسات نظر الدعوى المقامة

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