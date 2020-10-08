تقتل طفليها بالمنيا والجنايات تعاقبها بالسجن المؤبد.. تفاصيل

تجرت أام من مشاعرها الإنسانية بإحدى قرى المنيا والقت بطفليها بالبحر اليوسفي ثم ألقت بنفسها في البحر للانتحار بسبب خلافات زوجيه مع زوجها بسبب رغبتها في شراء منزل والعيش بمفردها الا ان الأهالي تمكنوا من إنقاذها قبل غرقها ولم يتمكنوا من انقاذ الطفلين فلقيا مصرعهما في الحال





تعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل الماضي، حينما قامت سيدة بإلقاء طفليها سعيد. ذ 6 سنوات وشقيقه محمد 8 سنوات ببحر اليوسفي بالمنيا، ثم القت بنفسها في البحر محاولتا الانتحار إلا إن الأهالي قاموا بإنقاذها، وذلك لوجود خلافات عائلية مع زوجها ورغبتها في الإقامة بمنزل بعيد عن منزل أسرة زوجها الذي كان يعمل بأحد الدول العربية









وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالة القضية للنظر أمام محكمة الجنايات منذ شهر مايو الماضي



