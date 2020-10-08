نائب: أتوقع وصول الأحزاب داخل البرلمان القادم لأكثر من 20 حزبا.. فيديو

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ إن القائمة الوطنية بها شخصيات عامة ومستقلون وليسوا من أحزاب تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا انه تم ترشيح شخصيات عادية من خارج التنسيقية وتم العمل على توسيع المشاركة.









وأضاف القط خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد ، أن القائمة الوطنية ضمت 12 حزبا، مشيرا إلى أن كل حزب مختلف فى توجهاته حتى تضمن أن يكون هناك تنوع .









وتابع عضو مجلس الشيوخ أنه من الممكن أن تصل الاحزاب داخل البرلمان القادم لأكثر من 20 حزبا، مؤكدا أن الجميع يعلم حجم التحديات الخارجية على مصر، لذا يجب أن يتم تقديم رسالة للعالم بأنه يوجد مشاركة برلمانية ويوجد أحزاب معارضة ومؤيدة في تحالف انتخابي تحت قبة البرلمان.









وأشار القط إلى أن الحزب يضع المرشحين الخاصين به، مؤكدا أن كل حزب له حرية اختيار المرشحين بالقائمة والقائمة محددة طبقا للدستور بـ 284 مقعدا منها 50% من المقاعد للمرأه .







