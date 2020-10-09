نائب: آن الأوان للتصدي لمنبر قناة الجزيرة الداعم للإرهاب

طالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بوقفة عربية وإقليمية أمام منبر قناة الجزيرة الداعم للإرهاب، قائلا إن "تجاوزاتها فاقت الحد ولا يمكن الصمت عليها".





وأكد عضو مجلس النواب خلال بيان له اليوم الخميس أن الجزيرة القطرية تتبع أجندة للفوضى ويديرها جهاز المخابرات القطري، موضحا أن هناك أجهزة استخباراتية أخرى على صلة بالجزيرة ولها أجندات تخريبية شريرة.





وأشار إسماعيل، إلى الفضيحة المهنية التي علقت بالجزيرة منذ سنوات طويلة، ومنذ إن كانت الناقل الحصري لخطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وبعده الإرهابي أيمن الظواهري.





وشدد إسماعيل على أن الخطاب الإعلامي عبر الجزيرة داعم للفوضى والإرهاب بشكل كبير جدا، ولا يعرف أي شىء غير ذلك وهو واضح بحكم انتماءات تنظيم الحمدين الإرهابي لتنظيم الإخوان العالمي المخرب الرافض للأوطان والداعم، للأجندات التخريبية والانفصالية، قائلا: هناك ضرورة للتصدي عبر الجامعة العربية وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لمنبر الجزيرة الداعم للإرهاب.