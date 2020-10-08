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أخبار العالم

الرئيس الروسي يدخل على خط أزمة أرمينيا وأّذربيجان

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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شريف سيد
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة كاراباخ الواقعة على حدود الدولتين. 

والتقطت صور الأقمار الصناعية خلال عطلة نهاية الأسبوع صورا تثبت ادعاء الحكومة الأرمينية بأن تركيا أرسلت سرًا عدة طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أذربيجان وسط تجدد الصراع حول منطقة ناجورنو كاراباخ، في الوقت الذي ترفض أنقرة فيه اتهامات يريفان بأن طائرة إف -16 أسقطت إحدى طائراتها ووصفتها بأنها "حيلة دعائية رخيصة".

وكشفت صور مطار جانجا الدولي الأذربيجاني، التقطت في 3 أكتوبر من قبل شركة تصوير الأقمار الصناعية الخاصة بلانيت لابز، عن ثلاث طائرات يعتقد أنها تركية الأصل، اثنتان منها يمكن أن تكونا فقط من طائرات إف -16 فالكون المقاتلة.


في 29 سبتمبر، بعد يومين من شن أذربيجان هجومًا متجددًا على منطقة ناجورنو كاراباخ التي تتمتع بالحكم الذاتي وذات الأغلبية الأرمينية، والتي تدعمها أرمينيا، غرد الحساب الرسمي للحكومة الأرمينية على تويتر أن طائرة تركية من طراز F-16 تحلق من قاعدة كنجا الجوية. 

وأسقطت طائرة هجومية أرضية أرمينية من طراز Su-25. تمتلك تركيا حوالي 245 طرازًا من طراز F-16C / D في الخدمة ، تم شراؤها من الولايات المتحدة.


قال فخر الدين ألتون، أحد كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لـ "بلومبرج" في وقت لاحق من ذلك اليوم إن "الادعاء الأرمني كاذب" ووصفه بأنه "حيلة دعائية رخيصة". 

وقد يمثل تورط مقاتل تركي في هجوم ضد القوات الأرمينية استفزازًا خطيرًا في المنطقة. 

وعلى الرغم من أن الصور تظهر طائرات F-16 في مطار جانجا بعد أيام قليلة من الحادث، فإن هذا ليس دليلًا على تورطهم في إسقاط Su-25، على الرغم من أنه دليل لصالح يريفان.

وما يعزز ادعاء أرمينيا حقيقة أن العديد من طائرات F-16 التركية تم إرسالها علانية إلى جانجا في أغسطس لإجراء تدريبات مشتركة، والتقط السكان المحليون صورة واحدة على الأقل لثلاث طائرات إف -16 في السماء قبل أسبوع واحد فقط من حادث إطلاق النار.
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