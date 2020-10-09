AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متخصص علاقات دولية: أذربيجان حققت بعض الانتصارات حتى الآن

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
قال الدكتور أيمن سليم، متخصص علاقات دولية، إنه لابد أن تنسحب أرمينيا من أراضي أذربيجان، والاعتراف بإقليم ناغوراني كاراباخ كدولة مستقلة، مما يساعدهما في التوصل إلى حلول جيدة خلال المفاوضات، لافتًا إلى أن أذربيجان حققت بعض الانتصارات حتى الآن.

وأضاف الدكتور أيمن سليم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه كان هناك دعما كاملا من روسيا لارمينيا في السابق لكننا لا نرى هذا الدعم في الوقت الحالي، لافتا إلى أن إعادة المرتزقة للقوقاز يشعر روسيا بالقلق.

وأوضح أن روسيا يهمها مصالحها في المقام الأول، خاصة أنه بعد تقرب أرمينيا من الدولة الاميكية، فهي تقول للجميع انظروا إلى من يلتحف بالنمط الأمريكي، لا يجد من يدافع عنهم، لافتا إلى أن أمريكا متخاذلة جدا للدفاع عن أرمينيا، مؤكدًا أن روسيا لن تتدخل في الوقت الحالي في الصراع الأرميني الأذربيجاني.

ونوه بأن النزاع بين أرمينيا واذربيجان مفتعل في هذا الوقت، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أن تحصل أوروبا على الغاز من أي مكان ما عدا روسيا، وأن المصالح الاقتصادية هي المسيطرة على تلك النزاعات، مؤكدًا أن صورة تركيا تلطخت في الغرب وسوف تخسر هذا الصراع بشكل كبير جدا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملاحظة غريبة لمسئول دولي حول حرب أرمينيا مع أذربيجان

تركيا تؤجج الصراع.. مسؤول أرمني: أنقرة أرسلت 4 آلاف مقاتل من سوريا إلى أذربيجان

أردوغان يركض في حقل ألغام.. التدخل التركي في الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ يخاطر بصدام مع روسيا.. صبر موسكو على أنقرة ينفد سريعا.. وأرمينيا تستنجد بالرئيس السيسي

صراع أرمينيا وأذربيجيان يدخل أسبوعه الثاني.. ما قصة النزاع على إقليم قرة باخ

الرئيس الأرميني: تركيا أرسلت آلاف المرتزقة لدعم أذربيجان

مأساة.. بوتين يدعو لوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان

ترشيحاتنا

تأزم الأوضاع.. جنوب إفريقيا تواجه فيروسين قاتلين

وقفة احتجاجية من أعضاء الزمالك بسبب قرارات اللجنة الأوليمبية

مش عيب.. السجيني عن تواجد رجال الأعمال ضمن قوائم الانتخابات..فيديو

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

فضيحة.. سكرتير مكتب ارشاد الإخوان اختلى بزوجات أعضاء التنظيم الإرهابي

شاهد.. مشادة كلامية بين سيف زاهر ومحمد أبو العلا على الهواء بسبب "المركز الثاني"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختفائها 3 أشهر.. العثور على جثة سيدة في سيارتها

شاهد.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقة زوجها

عرض رسائل خاصة من تشارلز إلى خادمة بالقصر الملكي للبيع في مزاد