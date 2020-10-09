متخصص علاقات دولية: أذربيجان حققت بعض الانتصارات حتى الآن

قال الدكتور أيمن سليم، متخصص علاقات دولية، إنه لابد أن تنسحب أرمينيا من أراضي أذربيجان، والاعتراف بإقليم ناغوراني كاراباخ كدولة مستقلة، مما يساعدهما في التوصل إلى حلول جيدة خلال المفاوضات، لافتًا إلى أن أذربيجان حققت بعض الانتصارات حتى الآن.





وأضاف الدكتور أيمن سليم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنه كان هناك دعما كاملا من روسيا لارمينيا في السابق لكننا لا نرى هذا الدعم في الوقت الحالي، لافتا إلى أن إعادة المرتزقة للقوقاز يشعر روسيا بالقلق.





وأوضح أن روسيا يهمها مصالحها في المقام الأول، خاصة أنه بعد تقرب أرمينيا من الدولة الاميكية، فهي تقول للجميع انظروا إلى من يلتحف بالنمط الأمريكي، لا يجد من يدافع عنهم، لافتا إلى أن أمريكا متخاذلة جدا للدفاع عن أرمينيا، مؤكدًا أن روسيا لن تتدخل في الوقت الحالي في الصراع الأرميني الأذربيجاني.





ونوه بأن النزاع بين أرمينيا واذربيجان مفتعل في هذا الوقت، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يهمها أن تحصل أوروبا على الغاز من أي مكان ما عدا روسيا، وأن المصالح الاقتصادية هي المسيطرة على تلك النزاعات، مؤكدًا أن صورة تركيا تلطخت في الغرب وسوف تخسر هذا الصراع بشكل كبير جدا.