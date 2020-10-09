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بين الناس

انفذونا من الأمراض.. سكان سيدي الشحات في البحيرة يستغيثون من حرق القمامة.. صور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث سكان منطقة سيدى الشحات كفر الدوار محافظة البحيرة،  في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،   بخصوص معاناة السكان من رائحه الدخان السام الناتج عن حرق القمامة والمخلفات بمقالب القمامة القريبة من الحى والتى تلقي بها القمامة المتجمعة.


وقال أحمد عامر من سكان المنطقة : لا يخفى عن أحد ما تحمله تلك الأدخنه السامة من مواد مسىرطنه ناتجه عن الدخان المنبعث من حرق النفايات التي تحتوي على المواد السامة التي تضر بصحة الإنسان، ويسبب الدخان الحرقة فى العينين وفي الأنف وفي الحلق إضافة إلى السعال والصداع وضيق التنفس ونوبات الربو أيضا التي تنتج عن الحرق المكشوف للقمامه غير الكاملة الاحتراق والتى ينتج عنها انبعاث الجسيمات الصغرى مثل الكربوهيدرات والفورمالدهید وهو غاز مسبب للسرطان، وكذا الديوكسينات السامة التي تسبب الضرر لجهاز التنفس وتعرقل عملية تزويد خلايا الجسم بالأكسجين وتؤدي إلى الانسداد في عضلة القلب وخاصة لدى مرضى القلب والأطفال وكبار السن وهم من أكثر الفئات حساسية لدخان الحروق.

وأضاف محمد أحمد جمال: منطقه مكتظه بالسكان إذن يوجد أطفال لا يتحملون رائحه ولا يتحملون امراض ناتجه عن كميه هذة الزباله ولا يتحملون العيش وسط هذا الوباء الذي يتجمع بكل يوم أسوأ من اليوم الذي يليه أغيثونا.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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