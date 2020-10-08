السجينى يحسم جدل التبرع بالمال لخوض الانتخابات ضمن القوائم.. فيديو

رد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التساؤلات حول التبرعات والمال الذي يترشح في انتخابات مجلس النواب.

وقال السجينى خلال حديثه مع فضائية "اكسترا نيوز"، لا يوجد انتخابات في العالم كله ليس لها سياسات تمويل، والتبرع لأشخاص بعينها من أجل خوض الانتخابات جريمة، لكن إذا كانت تخضع هذه التبرعات للرقابة من قبل المؤسسات فيلس هناك مشكلة".

وتابع السجينى: "عندي أحزاب ليها حسابات في البنوك تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. وهناك أحزاب تدفع بمرشحيها وتعرض أيضا تمويل الانتخابات بمبالغ مالية".

وعن تواجد رجال الأعمال بالقوائم، قال السجينى، إن نسبتهم لا تتعدى الـ 5% من القوائم، ولا يمكن إقصائهم ونفخر بوجود رجال الأعمال الوطنيين، لأنهم أحد المكونات الهامة التي تساعد الدول في بناء اقتصادها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على محظورات الدعاية، ويجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

- تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين

- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية

- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه

- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التي تساهم في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية

- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة

- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية

- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة

- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة

- القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو اذاعة اخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك احد المترشحين أو عن اخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الايماءات أو حيل التعبير أو أي شكل اخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى ابداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه

- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير اهدافها وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية

- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية

- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الاتلاف أو الازالة

- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية

حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة للدعاية ويحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.