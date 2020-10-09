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ديني

بث مباشر .. خطبة وصلاة الجمعة من الحرم المكي والنبوي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
الحرم المكي
الحرم المكي
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محمد شحتة
ينشر موقع «صدى البلد»، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة.

بدورها، أعلنت الوكالة العامة لرئاسة شئون الحرمين الشريفين، عن خطيب المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة.

وقالت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين، إن الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، سيكون خطيبا للجمعة، من المسجد النبوي، كما سيحل الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم، خطيبا للجمعة من المسجد الحرام.

وحصدت المواد الإعلامية التي نشرتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (10) مليون مشاهدة، في ثلاثة أيام، بدأت مع بداية موسم العمرة، وتستمر إلى انتهاء العمرة، من خلال عدد من المواد الإعلامية التي تنوعت ما بين مقاطع فيديو، وصور، وأخبار، وتقارير صحفية، كما وصل هاشتاق #المسجد_الحرام ترند على تويتر في اليوم الأول.

وذكر مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال الأستاذ سلطان بن سعود المسعودي، أن إدارة الإعلام والاتصال، والمركز الإعلامي، عملت على هذه المواد منذ بداية موسم العمرة، عبر خطة عمل محوكمة تم وضعها عن طريق فريق عمل مشترك مكون من نخبة من الشباب السعودي المؤهلين علميًا وعمليًا في الإعلام والاتصال، وإدارة المحتوى، والنشر والتحرير،والتصوير والإنتاج والإخراج، وفي الإدارة، ووضع الخطط وتنفيذها.

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