طرق العناية بالبشرة في فصل الخريف

عندما يتحول الطقس من الحار إلى البارد تنخفض نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ ويصبح الطقس اكثر جفافًا .لذلك يجب علينا الاهتمام جيدا ب البشرة حتى تتحمل قسوة تغير المناخ وقدمت الدكتورة وسام سوقية اخصائي الجلدية والتجميل طرق العناية ب البشرة في الخريف.









_ استخدام واقي شمسي لحماية البشرة من عوامل الجفاف والأشعة الفوق البنفسجية .

_ استخدام كريم مرطب مرتين باليوم على اليدين ، مرة مساءًا على الوجه والرقبة قبل النوم .

_ استخدام لوشن للجسم بعد كل استحمام حتى نحافظ على رطوبة ونعومة الجسم .

_ تقشير الجلد الميت مرتين بالاسبوع عن طريق سكراب جاهز .

_ شرب ما لا يقل عن ١٠ أكواب ماء يوميًا لمنع حدوث جفاف بالجلد .

_ الإكثار من تناول الخضار والفواكه لأنها تحتوي فيتامينات ومعادن مهمة للجسم وتقلل فرص جفاف الجلد.

_ تناول الاسماك والمكسرات النية باعتدال لانها تؤخر شيخوخة الجلد .