طرق العناية بالبشرة في فصل الخريف

عندما يتحول الطقس من الحار إلى البارد تنخفض نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ ويصبح الطقس اكثر جفافًا .لذلك يجب علينا الاهتمام جيدا بالبشرة حتى تتحمل قسوة تغير المناخ وقدمت الدكتورة وسام سوقية اخصائي الجلدية والتجميل طرق العناية بالبشرة في الخريف.
_ استخدام واقي شمسي لحماية البشرة من عوامل الجفاف والأشعة الفوق البنفسجية .
_ استخدام كريم مرطب مرتين باليوم على اليدين ، مرة مساءًا على الوجه والرقبة قبل النوم .
_ استخدام لوشن للجسم بعد كل استحمام حتى نحافظ على رطوبة ونعومة الجسم .
_ تقشير الجلد الميت مرتين بالاسبوع عن طريق سكراب جاهز .
_ شرب ما لا يقل عن ١٠ أكواب ماء يوميًا لمنع حدوث جفاف بالجلد .
_ الإكثار من تناول الخضار والفواكه لأنها تحتوي فيتامينات ومعادن مهمة للجسم وتقلل فرص جفاف الجلد.
_ تناول الاسماك والمكسرات النية باعتدال لانها تؤخر شيخوخة الجلد .
_ تناول الشاي الأخضر فهو ايضًا يحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على مضادات اكسدة .