أخبار التوك شو.. بكري: النائب محمد أبو العينين له العديد من الإسهامات في الدفاع عن مؤسسات الدولة.. وفاة النائبة منى منير.. البطل الحقيقي لعملية إيلات يكشف عن تفاصيل تحطيم المدمرة

أول الحاضرين للمجلس وآخر من رحل، مشيرا إلى أن أداءه بالمجلس كان رفيع المستوى.

أكد اللواء نبيل عبد الوهاب البطل الحقيقي لفيلم الطريق إلى إيلات أنه عندما يتخرج الضابط من الكلية البحرية يتم توزيعه على وحدات يتولى مسئوليتها إدارة شئون الضباط باستثناء لواء الوحدات الخاصة الذي يأتي بالاختيار.





وأضاف عبد الوهاب خلال لقاء له لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن الطالب يخضع لاختبارات نفسية وصحية حتى لا يكون عرضة للخوف من أماكن معينة، إضافة إلى عدد من الاختبارات الأخرى للتأكد من كفاءة الطالب.