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توك شو

أخبار التوك شو.. بكري: النائب محمد أبو العينين له العديد من الإسهامات في الدفاع عن مؤسسات الدولة.. وفاة النائبة منى منير.. البطل الحقيقي لعملية إيلات يكشف عن تفاصيل تحطيم المدمرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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محمود محسن
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:


أكد الإعلامي مصطفى بكري أن كل أبناء محافظة الجيزة ومناطق الدقي والمهندسين والعجوزة وكل مصر تعرف من هو النائب محمد أبو العينين واسهاماته الكبيرة في الدفاع عن مؤسسات الدولة ودوره الكبير في مواجهة الأزمات.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه خلال الـ 6 شهور الماضية كان النائب محمد أبو العينين أول الحاضرين للمجلس وآخر من رحل، مشيرا إلى أن أداءه  بالمجلس كان رفيع المستوى.


أكد اللواء نبيل عبد الوهاب البطل الحقيقي لفيلم الطريق إلى إيلات أنه عندما يتخرج الضابط من الكلية البحرية يتم توزيعه على وحدات يتولى مسئوليتها إدارة شئون الضباط باستثناء لواء الوحدات الخاصة الذي يأتي بالاختيار.

وأضاف عبد الوهاب خلال لقاء له لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن الطالب يخضع لاختبارات نفسية وصحية حتى لا يكون عرضة للخوف من أماكن معينة، إضافة إلى عدد من الاختبارات الأخرى للتأكد من كفاءة الطالب.


أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مجلس النواب فقد النائبة منى منير التى رحلت في صمت، مؤكدا أنها تعد نائبة الغلابة بكل مناطق "بولاق أو ميت عقبة أو أرض اللواء أو الدقي".

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن النائبة منى منير تعد ابنة الصعيد البارة بأهلها المدافعة دوما على الدولة الوطنية مؤكدا أنه سيقام غدا قداس منى منير.

عرض برنامج"الحياة اليوم" تقريرا يجمع شهادات القادة الإسرائيليين عن حرب أكتوبر واعترافهم بالهزيمة.

وقالت جولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية، إن ما حدث في أكتوبر لا يعد مجرد حدث رهيب ولكن ماحدث مأساة ستظل معي وستعيش حتى الموت، معقبة: لا شيء أقسى على نفسي من كتابة ما حدث في أكتوبر للإسرائيليين.


عرضت قناة «العربية» تقريرا عن اعتذار المغنية الأمريكية «ريهانا» للمسلمين، بعد عرضها أغنية خلال عرض أزياء لعلامتها التجارية وكلمات تلك الأغنية تضمنت اقتباسا من حديث شريف.

وأكد التقرير أن تلك الأغنية أثارت ردود فعل غاضبة بين المسلمين ما جعل ريهانا تسرع في نشر الاعتذار على حسابها على «إنستجرام».
شركات قطاع الأعمال تزف بشرى لعامليها بشأن الأجور..فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، احد العناصر المهمة في الإصلاح، لافتا إلى أن القانون الجديد اتاح امكانية التغيير في اللائحة التنفيذية الموحدة للشركات.

وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن الهدف من تغيير اللائحة التنفيذية ربط الأجور بالإنتاج،معقبا:" بنسمع عن الموضوع دا من 20 سنة ولاول مرة بنفذها".


كشفت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة  وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "اتكلم مصري"، والتي أطلقتها الوزارة لتوعية أبناء المصريين بالخارج خلال اللقاءات التي تقيمها بشكل مستمر معهم.

وأكدت مكرم خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مبادرة "اتكلم مصري" مبادرة تهدف إلى تعميق الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج.


كشفت فتاة الاسكندرية المتغيبة سبب هروبها من المنزل إثر خلافات عائلية مع والديها.

وقالت الفتاة فى فيديو لها أذاعته فضائية "اكسترا نيوز"، ان سبب تركها المنزل ضربها من قبل والدتها "بعصاية خشب" بعد رفضها الذهاب إلى تدريبات بـ نادى الاولمبى.


فضحت وكالة "فرانس برس" أكاذيب قنوات تنظيم الاخوان الارهابى وأبواقه، مذيعى القنوات الإرهابية.

وحسب تقرير أذاعته "اكسترا نيوز"، فإن الوكالة الفرنسية كشفت أن الصورة التي زعمت القنوات الإرهابية بأن شابا معارضا أعدم بالرصاص فى مصر، هى فى الحقيقة صورة منشورة منذ 5 سنوات تظهر شابا أعدمه تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة دير الزور شرق سوريا. 


عرضت قناة «الغد» تقريرا عن ممرض يقتل مرضاه بالإنسولين، حيث إن الممرض البولندي «جيغوج ستانيسلاف» لديه عقدة نفسية تدفعه لقتل مرضاه.

وذكرت القناة أن الممرض علق قائلا "ما فعلته كان وحشيا" أثناء إدانته بقتل 3 أشخاص بعد إعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين.

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