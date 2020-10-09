حبس مدير مخزن لحيازته 2 طن لحوم أسماك غير صالحة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المدير المسئول عن مخزن تابع لاحد مطاعم الوجبات الجاهزة بالقاهرة، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ٢ طن مفروم لحوم، جمبرى، كابوريا، أسماك فيليه يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.





وأمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات للطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عن خواصها واعدامها عقب ذلك.





وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢ طن مفروم لحوم، جمبرى، كابوريا، أسماك فيليه يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة).





وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية، وضبط 950 كيلو جرام أرز أبيض، دقيق فاخر 186 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر تشكل خطرًا على الصحة العامة، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لإستخدامها فى تقديم وجبات جاهزة لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة .



