ترامب يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا إلى ما بعد 14 أكتوبر الجاري.





وقال البيت الأبيض في بيان له: "الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر، كما تستمر في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".





وأضاف: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة".





ومرر الكونجرس الأمريكي قانون الطوارئ الوطنية عام 1976، منظما السلطات التي يمكن للرئيس استخدامها عقب إعلانه بعد سنوات من الارتباك الدستوري.





ويحدد القانون مدة الطوارئ بعام واحد، لكنه يسمح بتجديدها سنويا، وقد أعلن عدد من الرؤساء الأمريكيين 58 حالة طوارئ يعود تاريخها إلى عام 1979، من بينها 31 حالة معمول بها اليوم.





والعديد من حالات إعلان الطوارئ علقت تعاملات تجارية وأصول وغيرها من المعاملات مع دول تمتد من ليبيا إلى بنما، غير أن معظم تلك الحالات انتهت مع تغيير النظام في تلك الدول.





ومن الـ31 حالة طوارئ المعمول بها حاليا، تعالج قضايا تقليص الانتشار النووي والاتجار بالمخدرات والإرهاب.



