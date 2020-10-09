آخر أخبار التصفيات الخاصة بمنافسات المشروع الوطني للقراءة | تفاصيل كاملة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل وإجراءات التصفيات الخاصة بجميع منافسات المشروع الوطني للقراءة.





حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم اختيار المحكمين وتدريبهم في نهاية شهر ديسمبر 2020 ، مشيرةَ إلى أن التصفيات الأولى على مستوى المدارس تبدأ في منتصف شهر يناير 2021.













وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التصفيات الثانية على مستوى الإدارة التعليمية ستتم في بداية شهر فبراير 2021 ، أما التصفيات الثالثة فقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستكون على مستوى المديريات التعليمية خلال الأسبوع لثالث من شهر فبراير 2021





ولفتت وزارة التربية والتعليم أن التصفيات الرابعة تتم على مستوى الجمهورية (المرحلة الأولى) في بداية شهر مارس 2021، أما التصفيات الخامسة فتكون على مستوى الجمهورية (المرحلة النهائية ) في نهاية مارس 2021 وبعد التصفيات الرابعة مباشرةَ





وفي هذا الصدد أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات لمديري المديريات التعليمية ، وصي بإعداد بيان بعدد الطلبة المسجلين في المسابقة على مستوى المراحل التعليمية المختلفة وذلك عن طريق مدير ادارة الجودة ومنسق المشروع بالمديرية ، وبيان بأسماء منسقي المشروع على مستوى المديريات والادارات والمدارس ، وبيان بالمدونات على الإدارات التابعة ومن ثم بيان بتسليمها إلى المدارس.









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كما اكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من تشكيل لجان التحكيم على مستوى المدارس والادارات التعليمية على أن يتشمن البيان كل البيانات الخاصة بالسادة المحكمين على أن يكون البيان معتمد من مدير المديرية التعليمية.





وشددت وزارة التربية والتعليم على تقديم الدعم الكامل للمسابقة والمتابعة من مديري المديريات التعليمية لضمان اجراءات التصفيات في المواعيد المحددة سابقا على أكمل وجه.





وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيستمر فتح التسجيل للطلاب حتى بداية التصفيات الاولى ، مشددة على تحفيز المعلمين للاشراك بمساقة المعلم المثقف .





كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن أهم ما يميز المشروع الوطني للقراءة ، الذي تم اطلاقه في جمهورية مصر العربية ، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية، والذى يهدف إلى تشجيع طلاب المدارس والجامعات، والمعلمين وسائر أفراد المجتمع على القراءة والحفاظ على الهوية العربية وكان قد





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يرتكز المشروع الوطني للقراءة على أربعة أبعاد يمثل كل بعد منها منافسة خاصة بفئة معينة وهي: البعد الأول: التنافس المعرفي وهو منافسة في القراءة لطلبة المدارس، أما البعد الثاني: المدونة الماسية فهو منافسة في القراءة لطلبة الجامعات ، وبالنسبة للبعد الثالث: المعلم المثقف فهو منافسة في القراءة خاصة بالمعلمين، والبعد الرابع: المؤسسة التنويرية فهو منافسة للمؤسسات المجتمعية الأكثر دعما لأهداف المشروع الوطني للقراءة.