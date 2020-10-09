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مجلس مدينة نجع حمادى: تم إخلاء الأهالي من منازلهم بعد واقعة تسرب غاز الكلور..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
كشف عبد الله الخبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادى، عن أنه تم إخلاء الأهالى القريبين من محطة مياه "نجع قابول"، بمحيط 300 متر،عقب واقعة تسريب غاز الكلور من محطة المياه، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدنى، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الأهالى بكل هدوء حتى لا يفزعون.

وأضاف "الخبير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع علي القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أن محطة المياه مقامة قديمًا وهى الآن وسط كتلة سكانية، لافتًا إلى أن المواطنين تفهموا الأمر وقاموا بإخلاء منازلهم، متابعا:"المحافظة وفرت كافة المستلزمات الطبية اللازمة وأسطوانات الأكسجين".


من جانبه أكد محمد حسان، أحد المصابين نتيجة تسرب غاز الكلور، في اتصال هاتفى آخر، أن حالة الاختناق جراء استنشاق غاز الكلور كانت شديدة جدًا، وتابع:" حالة الاختناق كانت شديدة لدرجة أنها تسببت في جري الناس، وآخرين قاموا بخلع ملابسهم  من شدة الاختناق".

وعلى جانب آخر، قال الدكتور علي نور الدين، مدير مستشفي نجع حمادي، إن جميع الحالات المصابة بضيق التنفس آثر حادث تسرب الكلور بمحطة المياة بنجع حمادي خرجت من المستشفي بشفاء تام.

وأضاف نور الدين، أنه تم وصول ٦١ حالة مصابة بالاختناق، منهم ٣٩ حالة متوسطة وتلقوا العلاج والرعاية الكاملة، و٢٠ حالة بسيطة وتلقوا العلاج أيضا وخرجوا جميعهم من المستشفي ولم يتبقي أحد.

وتابع مدير مستشفي نجع حمادي، أنه يحب أن يشكر جميع طاقم الفريق الطبي داخل المستشفي لما بذلوه من جهد كبير لإنقاذ المواطنين من حالات الاختناق التي حدثت لبعض المواطنين وتقديم الرعاية الكاملة لهم.

وأوضح  أن وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا وجه بتكثيف تواجد أنابيب الأكسجين بالمستشفي وتم مد المستشفي لأنابيب اكسجين من مستشفي فرشوط العام ومن الإدارة الصحية بالمحافظة لتوفير جميع العلاج لجميع حالات الاختناق.

وأشار إلى أن تم تلقي إخطارا من رئيس مجلس مدينة نجع حمادي ووكيل صحة المحافظة بأن هناك تسريب في محطة المياة ولابد من توفير جميع اللازم لتلقي المصابين وإعطائهم كافة العلاجات اللازمة.
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