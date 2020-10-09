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بين الناس

سكان مشروع المثلث بمدينة نصر للمسئولين: حياتنا أصبحت جحيم بسبب القهاوى

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن مصطفى كميل ، من سكان مشروع المثلث امتداد مصطفى النحاس مدينة نصر، عبر خدمة موقع "صدى البلد" لتلقي الشكاوى، من إشغالات قهوة الفكهانى واحتلاله للشارع و لجنينة العمارة .

ويقول فى رسالته :  نحن سكان مشروع المثلث امتداد مصطفى النحاس نشكو من بلطجة صاحب قهوة الفكهانى واحتلاله للشارع و لجنينة العمارة وعمل حفلات فيها اعصابنا تعبت ولاعارفين ننام ولا نفتح شباك وبيقدم الشيشة للزبائن .

وطالب القارئ، المسئولين ورئيس الحي بسرعة التعامل مع الأمر وإزالة الإشغالات والسيطرة على أصحاب المحلات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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