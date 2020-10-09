سكان مشروع المثلث بمدينة نصر للمسئولين: حياتنا أصبحت جحيم بسبب القهاوى

استغاث المواطن مصطفى كميل ، من سكان مشروع المثلث امتداد مصطفى النحاس مدينة نصر، عبر خدمة موقع "صدى البلد" لتلقي الشكاوى، من إشغالات قهوة الفكهانى واحتلاله للشارع و لجنينة العمارة .





ويقول فى رسالته : نحن سكان مشروع المثلث امتداد مصطفى النحاس نشكو من بلطجة صاحب قهوة الفكهانى واحتلاله للشارع و لجنينة العمارة وعمل حفلات فيها اعصابنا تعبت ولاعارفين ننام ولا نفتح شباك وبيقدم الشيشة للزبائن .





وطالب القارئ، المسئولين ورئيس الحي بسرعة التعامل مع الأمر وإزالة الإشغالات والسيطرة على أصحاب المحلات.





اقرأ ايضا





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



