وزيرة التضامن الاجتماعي: التنمر مشكلة اجتماعية وأزمة نسعى لحلها..فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن موضوع التوحد غير مفهوم لدى الكثير من الشعب المصري ويمثل مشكلة كبيرة ونسعى لحلها لافتة إلى أن الاشخاص الذين لديهم طيف التوحد مختلفين ولديهم الكثير من الإمكانات والمواهب .





وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن التنمر ضد اي شخص من ذوى الاعاقة او مؤسسات الرعاية وأى أحد شكله مختلف أمر يجب أن نخجل منه وهذا ليس من سمات الشعوب المتقدمة .





وأوضحت الوزيرة ، أن الشعب المصري من أ رقى الشعوب التي تحتوي جميع الناس مؤكدة أن التنمر من الموضوعات المهمة التي تهتم بها وزارة التضامن مؤكده ا هتمامها بإعادة تأهيل السلوكيات .





وتابعت : ان مصاب التوحد هو أذكى من اى شخص حتى من الشخص الذي يتنمر عليه ولديهم قدرات كبيرة ويجب الاستفادة منها .



