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وزيرة التضامن الاجتماعي: التنمر مشكلة اجتماعية وأزمة نسعى لحلها..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن موضوع التوحد غير مفهوم لدى الكثير من الشعب المصري ويمثل مشكلة كبيرة ونسعى لحلها لافتة إلى أن الاشخاص الذين لديهم طيف التوحد  مختلفين ولديهم الكثير من الإمكانات والمواهب .

وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن التنمر ضد اي شخص من ذوى الاعاقة او مؤسسات الرعاية وأى أحد شكله مختلف أمر يجب أن نخجل منه وهذا ليس من سمات الشعوب المتقدمة .

وأوضحت الوزيرة، أن الشعب المصري من أرقى الشعوب التي تحتوي جميع الناس مؤكدة أن التنمر من الموضوعات المهمة التي تهتم بها وزارة التضامن مؤكده اهتمامها بإعادة تأهيل السلوكيات .

وتابعت : ان مصاب التوحد هو أذكى من اى شخص حتى من الشخص الذي يتنمر عليه ولديهم قدرات كبيرة ويجب الاستفادة منها .

واستكملت وزيرة التضامن: أن الوزارة سيكون لها نصيب فى الفترة القادمة فى تغيير سلوكيات المجتمع حيث ستقوم بالعمل على أهم عامل أساسي وهو العامل البشرى.
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