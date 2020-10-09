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رياضة

مكافآت خاصة للاعبي أسوان عقب البقاء في الدورى الممتاز

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
قرر مسئولو نادى أسوان صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد ضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز ،عقب الفوز علي فريق حرس الحدود بهدفين لهدف ،ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى الممتاز .

وأعلن مصطفي أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق الأول لكرة القدم ،أن اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان قد قرر صرف مبلغ 25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق عقب الفوز علي فريق حرس الحدود وتأكد بقاء أسوان بالدورى الممتاز .

انتهت مباراة أسوان وحرس الحدود بفوز نادي أسوان بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ32 لمسابقة الدورى العام فى المباراة التى جمعتهما على ملعب إتحاد الشرطة بالعباسية .

وبهذه النتيجة وصل فريق أسوان للمركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة ، وضمن نادي أسوان بقائه في الدوري الممتاز .
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