لمواليد 9 أكتوبر.. اعرف شخصيتك في علم الأرقام من تاريخ ميلادك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالي، وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 9 اكتوبر عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 9 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية قوية، ولديك إصرار وروح قتالية، أنت أيضا متحمس ومدير بارع، لكنك انفعالي ومتطلب.





نصيحة: هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.