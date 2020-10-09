حظك اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس بمواجهة برجك وينصحك الفلك أن تراجع خبراتك وأن تتعلم من تجارب الماضي ولا تكرر نفس الأخطاء.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا وعائليا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا.. تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يدفعك لتكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا.
لجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بشئون مهنية أو مالية، فقط ركز على مراجعة حساباتك جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والتشوش.. تعرف كيف تبرز ما لديك من مشاعر أو أفكار وتجد الحب والتقدير الذي تتمناه.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: الفلك يمنحك اليوم روح تحدي ويمكنك أن تفرض سيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك!
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: عطارد في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقد تحقق أرباحا.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة اليوم ملاذا مهما من الهموم بالنسبة لك وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تهدأ لتحسن التفكير في أعمالك وواجباتك ومستقبلك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. تساعدك الأفلاك أن تتكيف مع الظروف والمستجدات
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لاتخاذ قرار أو لعرض آرائك بشجاعة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل.
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتتكيف بسهولة مع من تحب.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا وعائليا: رغم الصعوبات من حولك، حافظ على إصلاح علاقتك بالأهل والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تتعجل الأمور وادرس جيدا وتأنّ في حكمك على الأمور وعلى مواقف البعض.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل الحظ تدفعك للاهتمام بمن تحب وتحقق تقدّما شخصيا وتتصرّف بنضج.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يجعلك اليوم قادرا أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم.. تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على تنظيم طاقتك.. اليوم لن تضيع جهودك هباءً.