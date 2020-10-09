حظك اليوم الجمعة 9 - 10 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لاتخاذ قرار أو لعرض آرائك بشجاعة.

عاطفيا واجتماعيا: اليوم قد تساعدك بصيرتك على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية ويساعدك على التخطيط للمستقبل.

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تهزم ما بداخلك من ضغوط وتتكيف بسهولة مع من تحب.



