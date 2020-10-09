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أستاذ مناهج التدريس يشرح كيف تغير أسلوب التدريب ودور المعلم في المنظومة الجديدة..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:14 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ مناهج التدريس بكلية تربية جامعة عين شمس، إن الطلاب وأولياء الأمور يعيشون الآن عصر ذهبي وعصر جديد مؤكدا  أن هذا العصر من التعليم الجديد هو في مصلحة الطالب .

وأضاف حسن شحاتة خلال لقائه في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن دور المعلم تم تغييره الآن ولم يعد المعلم الملقن وأصبح دوره الان المعلم المرشد والذي يساعد علي التطبيق وحل مشكلات الطلاب في وقت محدود داخل المدرسة.

واوضح  أن المتعلم ايضا دوره تغيير بدلا من أنه كان يستقبل المعرفة ويتلقنها أصبح المتعلم  الآن هو من يقوم بالبحث وجمع المعلومات عن طريق فهمه.

وتابع : أن جميع الدول الاوروبية تعتمد علي الامهات لانهم لهم دور أساسي في العملية التعليمية وهذا لأنها هي الوحيدة التي تتعامل وتفهم طفلها.

واستكمل: أن الطلاب أنواع منهم من يحب ان تدرس له أمة ومنهم من يحب أن يستقل بنفسه ويجب أن نعطي إلى أولادنا الاستقلالية لأن التعليم الجديد قائم علي استقلالية المتعلم وهو من يجمع المعلومات.
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