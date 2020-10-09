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توك شو

بطلة التنس الذهبية تروي تفاصيل خاصة في مسيرتها مع منى الشاذلي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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توك شو
حلت المصرية ميار شريف لاعبة التنس، ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن مسيرتها خلال الإولمبياد.

وقالت ميار:" "شرف كبير أن أنا أمثل مصر.. والدعم اللى أخدته من الناس.. ومن اللعيبة والشخصيات المشهورة قد إيه دخل الموضوع إلى قلبى جدا".   

وتابعت:"أول ماتش في البطولة تمكنت من تعدى الصعاب وسرت على نحو الأنصار.. وآخر ماتش كان صعب جدا وكان حلم بالنسبالى عشان اتأهل للفوز.. ولما روحنا أستراليا كان هناك حرائق كبيرة جدا.. وفضلنا أسبوع كامل لم نخرج من الفندق بسبب الدخان".

وأردفت:"مليش خالص في التيك توك.. ومش هقعد ساعتين انزل صورة وأنا بضحك.. ومش بحب امسك التليفون خالص".

وحضر مع لاعبة التنس أخواتها الفتيات رانا، وداليا، وروان، في استديو برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلى المذاع على قناة cbc.

كانت وجهت البطلة المصرية ميار شريف لاعبة التنس، الشكر إلى وزارة الرياضة والدكتور أشرف صبحى، على حفل التكريم الذى أقيم لها على خلفية أدائها المشرف فى بطولة رولان جاروس للتنس، محققة أول إنجاز للاعبة مصرية بالتأهل إلى الدور الرئيسى، وقالت ميار: أشكر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والتنس علي دعمهم المستمر وأشكر الشعب المصري علي الدعم الكبير لي في البطولة.
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