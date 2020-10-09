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فن

نيللي كريم تستعيد ذكريات ب100 وش...شاهد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتظهر نيللي في الصورة من احد جلسات تصويرها لمسلسلها الاخير "100 وش".

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ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي:والله منوره وربنا يحميك ويحفظك انتي واهلك وكل محبيك واجمل تحيه ليك من فنان من العراق وانا من اشد معجبيك.

يانليللي زي قمر ماشاءالله ايه الشاكية والجمال كله جاكت جامدة ماشاء الله ربنا يحميها ويحفظها من عيون الحسود حبيبتي كل لبسك جميلة وعلي الموضة مسلسل جامدة بيكي احلي ممثلة بعشقها من صغيرة عسوله من ايامك.

بقلنا تلات ايام مبنتفرجش غير عليكى اقسم بالله يا احلى شوجر.

وردة.متفتحة.وحلوة.ماشاء.الله

منوره الدنياكلها ديمآ برنسيسه الشاشه العربيه ويارب ديمآ منورالدنبا كلها.

وربنا انا بحب تمثلك اوي ويارب تعملو جزء تاني من مسلسل بي ميت وش.


وهاجمت نيللي كريم بقوة الرجالة الثلاثة نيقولا معوض، خالد سليم وقيس الشيخ أثناء حلقتها ببرنامج قعدة رجالة في موسمه الثالث، لتتكلم  في النهاية بصوت كل النساء، وتشرح لهم مفهوم كلمة رجل الذي تتمناه أي امرأة.. فماذا تعني كلمة رجل عند نيللي كريم؟

1- الراجل مش اللي يقعد الست في البيت
هناك بعض الرجال كي يشعروا بقوتهم ويفرضون نفذهم، يجيرون نسائهم على المكوث في المنزل، كي لا يصبح لها كيانًا، ولا تتمكن من الاستقرار في المستقبل، وتظل دائمًا في حاجةً إليه.

2-الراجل ياخد باله من الست يعني يسعدها
قد تكون زوجًا مخلصًا، تلبي لزوجتك كل احتياجاتها، ولكن غير قادر على جعلها سعيدة، وهنا أكدت نيللي كريم أن مفهوم الدور الذي يلعبه الرجل في علاقته بزوجته هو أن يخلق لها السعادة.

3-الراجل مش اللي بيشتغل وبيصرف ويشخط
ليس معنى أنك مصدر الدخل الوحيد بالمنزل، أن تمنح لنفسك صلاحيات التعامل بقسوة دون مراعاة مشاعر زوجتك، وأثناء نقاشها مع نيقولا معوض أكدت له "لا تتزوج لو ستصبح ذلك الرجل"

4- مايكونش نطع
يعني قاعد عالة على المجتمع ومن غير شغلة ولا مشغلة
ويعتبر برنامج قعدة رجالة هو أولى الإنتاجات الأصلية لـ OSN، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على مشاهدات تجاوزت الـ 60 مليون مشاهدة. 

وقد أطلق الموسم الثالث مع 3 مضيفين جدد، هم قيس الشيخ نجيب، ونيقولا معوض، وخالد سليم، ومن إخراج هيثم عزو وإنتاج Sproductions  حيث سيستضيفون في كل حلقة واحدة من ألمع نجمات الصف الأول بأسلوب درامي وأحيانًا مشاغب، يستعرضون من خلاله وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة في معظم الأحيان من الضيفات.
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