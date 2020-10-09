غيرة حواء المدمرة .. سيدة تهشم سيارة زعمت أنها لطليقة زوجها

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة حطمت سيارة فاخرة بعد أن اعتقدت أن المرأة التي تملكها كانت على علاقة بشريكها لكنها في الحقيقة كانت تخص شخصًا آخر .

تسببت السيدة "لافييل" في أضرار تقدر بآلاف الجنيهات لسيارة متوقفة أثناء قيادة المرأة التي اعتقدت أنها عاشقة صديقها السرية ، و ظنت أنها تحاول التقرب لزوجها في الفترة الاخيرة .

تسببت السيدة "لافييل" في أضرار تقدر بآلاف الجنيهات لسيارة متوقفة أثناء قيادة المرأة التي اعتقدت أنها عاشقة صديقها السرية ، و ظنت أنها تحاول التقرب لزوجها في الفترة الاخيرة .

مثلت لافيل ، من نوريس جرين ، أمام محكمة ليفربول الجزئية بسبب رد فعلها الشديد حيث اعترفت بالذنب في تهمة تهشيم السيارة أثناء تواجد صاحبتها بداخلها و بررت ذلك أن غيرتها دفعتها للقيام بذلك الفعل .





جدير بالذكر أن المحكمة قضت بدفع السيدة لافييل نفقات إصلاح السيارة ، و الإعتذار لصاحبة السيارة الحقيقية .



