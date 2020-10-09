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منوعات

غيرة حواء المدمرة .. سيدة تهشم سيارة زعمت أنها لطليقة زوجها

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حطمت سيدة بالغة من العمر 32 عاما ، سيارة Jaguar XE ، و كسرت زجاجها بعد أن زعمت وجود طليقة زوجها في السيارة فقامت بكسر زجاج السيارة . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة حطمت سيارة فاخرة بعد أن اعتقدت أن المرأة التي تملكها كانت على علاقة بشريكها لكنها في الحقيقة كانت تخص شخصًا آخر . 

تسببت السيدة "لافييل"  في أضرار تقدر بآلاف الجنيهات لسيارة  متوقفة أثناء قيادة المرأة التي اعتقدت أنها عاشقة صديقها السرية ، و ظنت أنها تحاول التقرب لزوجها في الفترة الاخيرة . 

مثلت لافيل ، من نوريس جرين ، أمام محكمة ليفربول الجزئية بسبب رد فعلها الشديد حيث اعترفت بالذنب في تهمة تهشيم السيارة أثناء تواجد صاحبتها بداخلها و بررت ذلك أن غيرتها دفعتها للقيام بذلك الفعل . 

جدير بالذكر أن المحكمة قضت بدفع السيدة لافييل نفقات إصلاح السيارة ، و الإعتذار لصاحبة السيارة الحقيقية  . 



غيرة حواء المدمرة .. سيدة تهشم سيارة زعمت أنها لطليقة زوجها
غيرة حواء المدمرة .. سيدة تهشم سيارة زعمت أنها لطليقة زوجها
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