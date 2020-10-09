قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 1.75 طن دواجن مجمدة بكفر الشيخ

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط ( 1٫75 طن دواجن مجمدة غير خاضعة للإشراف البيطرى وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية فى حالة سيولة تامة) تشكل خطرًا على صحة المواطنين، تمهيدًا لطرحها للبيع التداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص (بمحافظة كفر الشيخ).



