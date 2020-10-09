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حوادث

قبل إدخاله في عمليات الإنتاج .. ضبط 1.25 طن فول سوداني فاسد بمصنع حلويات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
فول سودانى
فول سودانى
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1٫25 طن فول سودانى غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليه مستلزمات إنتاج) ، تمهيدًا لإدخالها فى عملية الإنتاج بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة (بمحافظة الغربية).

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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