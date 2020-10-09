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حوادث

من بينها إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.. ضبط 55 قضية تموينية بسوهاج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
حملات تموينية
حملات تموينية
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أنغام الجنايني
وجه اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بشن حملة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفي مجال التموين تمكنت حملة امنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين، من تحرير 55 قضية تموينية.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، اخطارا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 55 قضية تموينية تتضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتحُررت المحاضر اللازمة، واخطرت النيابة العامة للتتولى التحقيقات.
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