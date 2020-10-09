BMW تكشف النقاب عن سيارتها الجديدة "كابريو".. تحفة مكشوفة السقف..صور

كشفت الشركة الالمانية العريقة BMW النقاب عن أحدث اصداراتها، والذي يظهر من خلال النموذج الجديد للسيارة "كابريو"، التى جاءت بمفهوم عصري وشبابي بجانب المظهر الأنيق لواحدة من أقوى السيارات الرياضية ذات السقف المكشوف.





كابريو" ليجعلها مثل الجوهرة الثمينة، متمثل في الشبكات العريضة والمصابيح العدوانية التي تدل على الشكل الهجومي والمميز للسيارة، كما أن انسيابية الهيكل الخارجي تعطي لمسة رياضية فريدة. جاء التصميم الخارجي للسيارة





والملفت للنظر أيضًا هو السقف المكشوف لـ كابريو" ، وهو ما تروج إليه الشركة بقوة لجذب أنظر محبي هذه الفئة من السيارات، ويعمل السقف بطريقة ديناميكية مميزة تتماشى مع السرعات المسموحة، حيث تستغرق عملية فتح السقف حوالي 18 ثانية عند السير على سرعة 50 كلم، وذلك عند الضغط على زر التشغيل والطي، لتتحول السيارة إلى نموذج فريد أثناء السير.





جاءت "كابريو" بنموذجي من المحركات بمحرك يبلغ قوة 135 كيلووات/184 حصان وتتحول تلك الطاقة إلى 275 كيلووات/374 حصان، حيث تتراوح السرعة القصوى للسيارة من 236 إلى 250 كلم/ساعة، كما يمكن للسيارة التسارع من وضع الاستعداد إلى 100 كلم/ساعة خلال 4.9 ثانية.



