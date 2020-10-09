السيطرة على حريق نشب بحوش في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بحوش بناحية روافع العيساوية بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة المنشأة، بنشوب حريق بحوش بناحية روافع العيساوية بدائرة المركز.





وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو "خلف الله. ع. م"، 50 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، ورجح ان يكون سبب نشوب الحريق هو تطاير شرر نار من فرن بلدي واضاف باحتراق بعض البوص وافلاق نخيل.





تم الدفع بسيارة إطفاء وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى الأحواش والمنازل المجاورة.



