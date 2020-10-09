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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الكوامل بسوهاج

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:10 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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أنغام الجنايني
أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكوامل بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، مفاده وجود حادث على طريق الكوامل ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي قيادة "ياسر. ع. س"، 38 عامًا، عامل، ويقيم بشارع حلمي الشريف بدائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده ما إلى انقلابها على جانب الطريق وإصابته هو و"مها. ا. م"، 15 عامًا، طالبة، و"سناء. ح. ج"، 50 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، من مستقلي السيارة، مصابين باشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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