أخبار العلوم والتكنولوجيا.. احصل على آيفون 6S بـ 1650 جنيه.. 14 ميزة مفقودة في واتساب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
بالرغم من مرور أكثر من 4 أعوام على طرح أحد أشهر إصدارت الهاتف الذكى الأشهر فى العالم آيفون 6S، إلا أنها لازال هناك عد كبير من عشاقه حول العالم، نظرًا لما يقدمه من أداء سلس وتصميم مبهر، كما أنه يمكنك الحصول على نسخة من الهاتف بأقل من نصف سعره تقريبًا.
كشفت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة لأجهزة أندوريد، ضمن مساعيها لإطلاق مزايا تنافسية جديدة، تعمل علي تنبه المستخدمين على الفور فى حالة وجود مشاكل خطيرة بالأجهزة المنزلية الخاصة بهم، وذلك من خلال تشغيل ضوء الكاميرا الخاص "الفلاش" ، أو تفعيل خاصية اهتزاز الهاتف.
أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن هاتف ذكي جديد يسمى Galaxy F41، والذي يحتوي على بطارية عملاقة بسعة 6.000 مللى أمبير في الساعة.
يعد واتساب WhatsApp، أكبر منصة مراسلة في العالم، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، لا يمكن لأي من بدائل تطبيقات المراسلة التفوق عليه واحتلال الصدارة، ولكن هذا لا يعني أن واتساب أفضل تطبيق مراسلة في السوق، ويرجع ذلك إلى انه يفتقد للعديد من الميزات التي تقدمها تطبيقات التراسل الأخرى.
طرحت شركة ريلمي سلسلة Realme 7، للبيع في الهند في أوائل سبتمبر الماضي، واليوم تضيف الشركة الصينية هاتف جديد إلى التشكيلة إلى جانب إصدار خاص من هاتف Realme 7 Pro بجلد نباتي.
تستمر شركة هواوي Huawei في جلب المزيد من أفضل التطبيقات وأكثرها شعبية إلى متجر تطبيقاتها AppGallery، لجعله بديلا مناسبا لمتجر جوجل بلاي Google Play.
أعلنت شركة ريلمي Realme، عن أول تلفاز ذكي لها في شهر مايو الماضي، واليوم كشفت الشركة الصينية أول تلفاز لها بدقة 4K، تحت عنوان Smart TV SLED 4K وبحجم 55 بوصة، إلى جانب مكبر الصوت Sound Bar بقدرة 100 واط.