أخبار العلوم والتكنولوجيا.. احصل على آيفون 6S بـ 1650 جنيه.. 14 ميزة مفقودة في واتساب

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

لما يقدمه من أداء سلس وتصميم مبهر، كما أنه يمكنك الحصول على نسخة من الهاتف بأقل من نصف سعره تقريبًا.

كشفت شركة جوجل الأمريكية عن خاصية جديدة لأجهزة أندوريد، ضمن مساعيها لإطلاق مزايا تنافسية جديدة، تعمل علي تنبه المستخدمين على الفور فى حالة وجود مشاكل خطيرة بالأجهزة المنزلية الخاصة بهم، وذلك من خلال تشغيل ضوء الكاميرا الخاص "الفلاش" ، أو تفعيل خاصية اهتزاز الهاتف.









أعلنت شركة سامسونج Samsung ، رسميا عن هاتف ذكي جديد يسمى Galaxy F41، والذي يحتوي على بطارية عملاقة بسعة 6.000 مللى أمبير في الساعة.





