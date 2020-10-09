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رغم انتشار وسائل التواصل.. هند النعساني: البعض لايزال يستخدم البريد حتى اليوم..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:54 ص
الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني
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محمود محسن
أكدت الإعلامية هند النعساني أن البعض لا يزال يعتمد حتى اليوم على البريد كوسيلة تقليدية للتواصل، رغم انتشار وسائل الاتصال الحديثة، لافتة إلى أنه على الرغم من قلة عدد المستخدمين للبريد حاليا، مقارنة بالأعوام الماضية إلا أن هناك البعض لازال يعتمد عليه.

وأضافت هند النعساني، خلال برنامج صباح البلد، أن وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات أصبحت متوفرة على هواتفنا المحمولة هي من جعلت العديد لا يعتمد على البريد بشكل أساسي.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن البريد له مهام خاصة ومختلفة، مشيرة إلى أن البريد كان يمتاز بالطوابع التي كان لها بريق تاريخي وحتى الآن بعض البلدان التي تقوم بتنظيم معارض مخصصة لهواه جمع الطوابع.

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.


وأشارت النعساني إلى أنه من خلال تلك المعارض يكون هناك أنشطة كثيرة منها عرض ملصقات جديدة في يوم البريد العالمي في مكاتب البريد أو في الأماكن العامة.

وقالت مقدمة برنامج صباح البلد إن الهدف من ذلك هو تعزيز الوعي لدى الناس بأهمية ودور البريد في حياه الناس.
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