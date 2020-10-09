بعد الانتهاء من التجهيزات.. عروض مسرحية جديدة بقصر ثقافة العريش

ينتظر أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ،تقديم عروض مسرحية جديده بعد الانتهاء من تجهيز قصر الثقافة ، وافتتاحه قريبا .





وتستعد فرقة شمال سيناء المسرحية ' تقديم عروضها من جديد بعد توقف استمر نحو 10 سنوات، تم خلالها رفع كفاءة المسرح الرئيسي بقصر ثقافة العريش.





وقال المخرج المسرحى ، مجدى الشريف إن البداية ستكون بعرض اول مسرحية بعد سنوات التوقف وتحمل إسم " بنت إسمها روضة ".

مشيرا إلي أنه تم تنظيم ورشة عمل"الركن".

المسرحيه' لتدريب وتأهيل الراغبين في الاشتراك " لإحياء النشاط المسرحي من جديد .



وانضم لورشة العمل عددا من الممثلين السابقين من أعمار مختلفة، وهواة جدد من جيل الشباب من مراحل عمرية متعددة ، من اجل إعادة تأهيل المشارك ليتعرف على كل ما يخص المسرح من إعداد وتمثيل وإضاءة وملابس وديكور وفنون حركية وغيرها

وقال "حسن عبدالعزيز"، عضو فرقة شمال سيناء المسرحية، إنه جارى إعادة تشكيل الفرقة المسرحية بكوادر قديمة، وأخرى من الشباب المتمكن الذين تم إكتشاف موهبتهم خلال هذه الورشة .

