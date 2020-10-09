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أبو العينين ينعى النائبة منى منير: رمز للعمل المجتمعي وبرلمانية وطنية لها إسهامات ملموسة في التشريع وسن القوانين..فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:28 ص
النائبة منى منير
النائبة منى منير
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محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد الخبر الذي نشره موقع "صدى البلد" الإخباري بعنوان "أبو العينين ينعى النائبة منى منير: رمز للعمل المجتمعي وبرلمانية وطنية لها إسهامات ملموسة في التشريع وسن القوانين".
وجاء محتوى الخبر : 
نعى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، التي وافتها المنية مساء اليوم.

وقال أبو العينين: إن النائبة الراحلة كانت أحد رموز العمل المجتمعي البارزين، وبرلمانية وطنية لها إسهامات ملموسة في التشريع وسن القوانين.
وأضاف أبو العينين، أن النائبة منى منير، وثّقت خلال الدورة البرلمانية مواقفا وطنية منحازة إلى مصلحة الدولة المصرية ومصلحة المواطنين في المقام الأول، وأن تاريخ البرلمان سيذكر الراحلة بمواقفها المحمودة ومداخلاتها التاريخية.

وتقدم أبو العينين بالعزاء إلى أسرة النائبة منى منير، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويجعل أعمالها الصالحة زُخرا لها.

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.


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