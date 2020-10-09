الغالى..شاهد أحدث ظهور لعمرو جمال برفقة أحمد عادل

نشر عمرو جمال لاعب طلائع الجيش صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر عمرو جمال مع اللاعب أحمد علق معلقًاعلى الصورة :"الغالى".





ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:

-الغاليين

-الغزال

-ابطال الملعب









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يذكر أن عمرو جمال أعلن شفائه من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".





ونشر عمرو جمال مقطع فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" قائلًا "تأكد شفائى تمامًا وعودتى للحياة بصورة طبيعية وسيتم الانتظام في تدريبات الفريق بصورة طبيعية خلال أيام قليلة "





وكان مهاجم طلائع الجيش قد أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد وشارك جمال في 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.