الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على المصري بـ الدوري.. اليوم





ويسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين مركزه في جدول ترتيب مسابقة الدوري، بعدما ضمن البقاء رسميا في مسابقة الدوري.





وقدم الإسماعيلي نتائج مخيبة للآمال هذا الموسم، حيث ابتعد عن المنافسة مبكرا، كما ظهر الفريق بأداء لا يليق ببرازيل مصر.





في المقابل يدخل فريق المصري بمعنويات مرتفعة ايضا، بعدما ضمن البقاء رسميا في مباراة اليوم، حيث يطمح في انتزاع الثلاث نقاط، لمحاولة إنهاء الموسم في مسابقة الدوري.





وعانى فريق المصري في مسابقة الدوري عقب استئناف المسابقة في شهر أغسطس الماضي، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".





ونجح علي ماهر الذي تولي قيادة المصري البورسعيدي مؤخرا خلفا لـ طارق العشري في قيادة الفريق تحقيق نتائج إيجابية، وتحقيق هدف الفريق هذا الموسم بالبقاء في المسابقة، بعد الظروف الصعبة التي تعرض لها.





وتأكد هبوط كلا من طنطا ونادي مصر إلى القسم الثاني، ويتبقى فريق ثالث لم يتحدد حتى الآن.





ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الـ 12 بـ 36 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، طنطا مع المقاولون العرب، سموحة مع الاتحاد السكندري.





يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري رسميا هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.





ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب الدوري عبر تاريخ المسابقة، بفارق 30 لقبا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثاني.

يحل فريق الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره المصري اليوم الجمعة، في تمام الثالثة عصرا، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.