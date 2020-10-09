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داعية: أهل الطاعة يصلون إلى أعلى درجات الجنة.. فيديو

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
الشيخ محمد عيد كيلاني
الشيخ محمد عيد كيلاني أحد علماء وزارة الأوقاف
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محمود محسن
قدم الشيخ محمد عيد كيلاني أحد علماء وزارة الأوقاف تحية إعزاز وإكبار لجنود مصر البواسل، مؤكدا انهم دائما ما يدافعون بشجاعة عن أرض هذا الوطن، وأن نصر أكتوبر 1972 له فرحة عظيمة بعد أن قدمت القوات المسلحة ملحمة عظيمة.

وأضاف كيلاني خلال لقاء له لبرنامج صباح البلد أن الأنسان بلا وطن يعتبر مشرد ولاجئ، وجسد بلا روح، والوطن بلا أمان لا فائدة ترجى منه.

وتابع أحد علماء وزارة الأوقاف أن الإسلام أعتبر تمام النعمة ان يكون الإنسان في أمن وأمان، مؤكدا أن النعمة تكتمل إذا شعر الإنسان بالأمان فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قال "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا" فمتع الدنيا كلها تتلخص في الأمن.

وأشار كيلاني إلى أن جنودنا البواسل وجيش مصر العظيم بسط الأمن على ربوع البلاد وانحائها جميعا ويستحق منا كل إجلال وتقدير بتلك المناسبة العظيمة.

وقال أحد علماء وزارة الأوقاف أن الشهيد في الجنه له درجات والجنة منازل والإنسان يرتقي في الجنة بحسب عمله وأرقى الدرجات في الجنة  الإنبياء والصديقين والشهداء، وأهل الطاعة يصلون إلى هذه الدرجة لأن القرأن الكريم قد قال "وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا " وهؤلاء هم صفوة أهل الجنة.
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