المأكولات البحرية بمذاق مميز.. 3 وصفات للشيف أسامة السيد

تحتوى المأكولات البحرية على قدر كبير من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية ولكن لا تستطيع جميع السيدات اعدادها فى المنزل بمذاق مميز مثل المطاعم والمحلات لذا نقدم لكم طريقة عمل 3 أكلات بحرية لذيذة من وصفات الشيف اسامة السيد

طريقة عمل شوربة البحريات

مقادير شوربة البحريات

زيت زيتون جمبرى

كابوريا

استاكوذا

سمك فيليه

زعفران مذاب فى ماء دافئ

طماطم

كرات جزر

بصل

ورق لورى

ملح فلفل

مرقة دجاج

بطاطس

ثوم كرفس

طريقة تحضير شوربة البحريات

* نقوم بتحضير شوربة او مرقة على النار





* نضع الصدفيات (الكابوريا والأستكاوذا والجمبرى) فى صينية على النار بها قليل من الزيت ونتركهم لكى يتغير لونهم





* ثم نضيف باقى المكونات ماعدا البقدونس ونقلبهم جيدا بحيث أن تكون الصدفيات فى أسفل الصينية لكى يتحمر لونهم





* ثم نضع الشوربة ونتركهم لتمام التسوية





* ثم نضع السمك الفيليه فى الأخر ونتركها على النار





* ثم نضعها فى طبق التقديم





طريقة عمل بيتزا الجمبرى

مقادير بيتزا الجمبرى

1 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة

ملح

ماء دافئ

كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة تحضير بيتزا الجمبرى

* لعمل العجين :نضع الخميرة مع الماء الدافئ والعسل ثم نضع الملح على الدقيق





* ونضعهم فى العجانة مع أضافة قليل من زيت الزيتون لكى نحصل على عجين متماسك ونتركها تتخمر لمدة 45 دقيقة





* ثم نفرد العجين على مقياس الصينية ونضعها فى الصينية ثم نقطعها على شكل مثلثات





* ونضع عليها صلصة البيتزا ثم نضع الجمبرى المتبل بالأعشاب





* نضع على كل قطعة من الجمبرى على مثلث من العجين ونقوم بغلق كل مثلث على حده من طرفة ونرش قليل من المياة على العجين لكى نضع الشمر من فوق العجين وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 ونقدمها .





طريقة عمل طاجن كاليماري

مقادير طاجن الكاليمارى

أرز

مرقة دجاج

فلفل ألوان

طماطم

فلفل أخضر

كزبرة

بقدونس

شبت

كرفس

ثوم

بصل

ملح

طريقة عمل طاجن الكاليمارى

* لعمل خلطة الحشو للكاليمارى نضع جميع المكونات مع جمبرى مقطع قطع صغيرة ثم نحشو الكاليمارى بعد تنظيفة جيدا ملاحظة: نترك مساحة فارغة فى الكاليمارى لكى يتم تسويتة بشكل جيد ثم نغلقة بخله أسنان.





* نضع قليل من الزيت فى حلة ثم نضع البصل والكاليمارى المحشى ونتركة لكى يأخذ لون ثم نضيف نفس مكونات خلطة حشو الكاليمارى مرة اخرى بدون الأرز ونتركهم بضع دقائق على النار ثم نرفعة فى طاجن ونضع علية المرقة وندخلة الفرن على درجة حرارة 200 ونقدمة



