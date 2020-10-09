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ثقافة

فعاليات فنية وثقافية ضمن احتفالات طلعت حرب بنصر أكتوبر.. بعد غد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يقيم مركز طلعت حرب الثقافى بالسيدة نفيسة – والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- مجموعة متميزة ومتنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، بمناسبة الإحتفال بالذكري الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد.

ويقيم المركز فى الخامسة عصر الأحد 11 أكتوبر القادم لقاء توعوى بعنوان : "تحديات الأمن القومى المصرى فى العصر الحديث" يحاضر فيه نخبة من أبطال وقادة الحرب، هم: اللواء أركان حرب ناجى عبد العزيز شهود ، اللواء اركان حرب عاصم شوك واللواء محمد بيومـى.

كما يفتتح معرض فنون تشكيلية وعرض لنتاج المسابقة الفنية لأطفال حى زينهم خلال شهر أكتوبر، وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين فى المسابقة ، يعقب المعرض فى السابعة مساءًا مسرحية بعنوان (عودة شهيد) تقدمها فرقة "كولينكا".

كما تقدم الإعلامية (هالة الشارونى) فى الواحدة ظهر اليوم التالى (الإثنين 12 أكتوبر) بقاعة السينما بالمركز مجموعة من الحواديت وفنون الحكى للأطفال، كما يعرض فيلم عن نصر أكتوبر.

ومن المقرر أيضًا أن يقوم أطفال مركز طلعت حرب برحلة تعليمية ثقافية وترفيهية إلى بانوراما حرب أكتوبر للتعرف على إنجازات وبطولات الجيش المصرى.

ومن ناحية أخرى يواصل صندوق التنمية الثقافية فعالياته في القاهرة والمحافظات، إحتفالا بنصر أكتوبر، إلى جانب الفعاليات التي يقدمها لرفع الوعي،  ونشر المعرفة، ومواجهة الأفكار الظلامية، والإرهاب.

ويشارك الصندوق في فعاليات معارض الكتب المحلية التي تنظمها الهيئة العامة للكتاب في القاهرة والمحافظات. 
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