شاهد.. وزير الأوقاف يفتتح مسجدين في برج العرب ومحور المحمودية

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الشهيد العقيد أحمد منسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، والذي يؤدي الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة.





وتوجه وزير الأوقاف يرافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، وسيؤدي به خطبة الجمعة تحت عنوان: ” فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن ”.





وقالت الوزارة ان هذا يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام بعمارة بيوت الله (عز وجل) من جهة، وتقديرًا لأبنائها العظام الذين ضحوا في سبيل مجدها وعزتها ورقيها والحفاظ عليها من جهة أخرى.





جدير بالذكر أن المسجدين من إنشاء وتنفيذ الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة الباسلة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 350 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.



