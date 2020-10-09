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محافظات

محافظ أسيوط يعلن انطلاق حملة حقك تنظمي لتنظيم الأسرة بالمراكز.. بعد غد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة الأحد المقبل،لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذه القضية الهامة طبقًا للإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط. 

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وأكد محافظ أسيوط ،اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعقد ندوات تثقيفية وإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة.

وقال محافظ أسيوط إن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بمديرية الصحة سيقوم بتنفيذ حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" بحيث تكون المرحلة الأولى بمراكز (البداري ، الفتح ، الغنايم ، صدفا ، القوصية ، ابو تيج) خلال الفترة من 11 : 15 أكتوبر الجاري ، و المراحلة الثانية بمراكز (منفلوط ، ديروط ، ساحل سليم ، أبنوب ، مركز أسيوط) خلال الفترة من 18: 22 أكتوبر الجاري تحت إشراف الدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بتنظيم الندوات والزيارات المنزلية من منزل إلى آخر لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة ودوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وذلك بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة ودوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع.
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