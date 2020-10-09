محافظ أسيوط يعلن انطلاق حملة حقك تنظمي لتنظيم الأسرة بالمراكز.. بعد غد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن انطلاق حملة "حقك تنظمي" لتنظيم الأسرة بمراكز المحافظة الأحد المقبل،لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة تجاه هذه القضية الهامة طبقًا للإمكانات المتاحة بالتنسيق مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.





اقرأ أيضا :









وأكد محافظ أسيوط ،اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضية الزيادة السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعقد ندوات تثقيفية وإعلامية لنشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة.



