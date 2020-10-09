السيطرة على حريق بشقة وإصابة 3 أشخاص بأسوان

نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان فى السيطرة على حريق أندلع في شقة بعمارة سكنية في مدينة أسوان وهو ما أدى لإصابة 3 أشخاص.
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تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بورود إشارة بنشوب حريق داخل شقة بعمارة سكنية في إحدى عمارات الري والصرف بحي المحمودية .
وعلى الفور إنتقلت القوات لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ونجح رجال الإطفاء في إخماد النيران والسيطرة عليها، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة ، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف .
وأسفر الحريق عن 3حالات إصابة بحروق واختناق، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق .
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شنت حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
ونجحت جهود الحملة فى ضبط 265 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت تحرير 34 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في39 مخالفة وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 48 حالة عدم قبول التصالح وتحرير 83 مخالفة متنوعة .
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .
وعلى الفور إنتقلت القوات لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ونجح رجال الإطفاء في إخماد النيران والسيطرة عليها، والتهمت النيران بعض محتويات الشقة ، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف .
وأسفر الحريق عن 3حالات إصابة بحروق واختناق، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق .
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شنت حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
ونجحت جهود الحملة فى ضبط 265 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت تحرير 34 مخالفة تجاوز حد السرعة والتصالح الفوري في39 مخالفة وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 48 حالة عدم قبول التصالح وتحرير 83 مخالفة متنوعة .
كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون .