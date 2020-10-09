إصابة 3 أشخاص فى انقلاب توك توك بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث انقلاب توك توك، بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق منشية ناصر أولاد صقر.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر،إلى مكان الحادث وتبين انقلاب توك توك نتيجة السرعة الزائدة، وإصابة 3 أشخاص بكدمات وكسور وتم نقلهم إلى المستشفى





وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير محضربالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق.