فى زفة العريس.. مصرع وإصابة شخصين فى انقلاب دراجة بشبين القناطر

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انقلاب دراجة نارية بهم خلال السير للاحتفال بزفة عريس بشبين القناطر وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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تلقى مأمور مركز شبين القناطر إشارة من مستشفى شبين القناطر المركزى تفيد وصول ب ا ع20 سنة جثة هامدة وإصابة شخص آخر

وعلى الفور تم إخطار اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية فتبين للواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية أن المتوفى والمصاب كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول فى حفل عرس.

وأثناء الزفة انقلبت الدراجة النارية بسبب السرعة على الطريق، فلقى الأول مصرعه وأصيب الثانى.

وانقلب الفرح إلى مأتم وتم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق بالواقعة.

من جانبها امرت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بقتل سائق صديقه وسرقته بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيق كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كان مأمور مركز قليوب تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سائق على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصية، ورخصة قيادة خاصة ومبلغ مالي وسيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائري من الطريق الحر اتجاه الجيزة تبين أنها خاصة مالك شركة للأقمشة يعمل عليها المجنى عليه كسائق ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء وأنه كان في طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه من متحصلات توزيع تلك المنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بارتباطه بعلاقة صداقه والمجني عليه لسابقة عمله كسائق بذات الشركة وتركه العمل بها منذ حوالى 6 أشهر وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاص بالشركة فطلب منه مرافقته.

وبالطريق التمس منه إعطائه جزء من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة فرفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض كتر التقطه من السيارة محدثا إصابته التى أودت بحياته واستولى على المبلغ المالى المحصل ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجني عليه بإلقائهما بالزراعات وأرشد المتهم عن جزء من المبلغ 5500 جنيه من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ وتولت النيابة التحقيق.