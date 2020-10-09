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حوادث

أبرزها نصب وتزوير.. الأموال العامة تضبط 10 قضايا خلال 24 ساعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 01:54 م
اموال
اموال
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (10) قضايا (إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات ماليسة غير مشروعة - توظيف موال– تزوير مستندات – نصب سفريات – نصب وإحتيال على المواطنين) مُتهم فيها (13) شخص وضبط فيها (12307 دولار أمريكى- 8500 ريال سعودى) كما ضبط نقدًا ومستنديًا حوالى 12 مليون جنيه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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