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محافظات

ماراثون للدراجات بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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مروة فاضل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ماراثون الدراجات وذلك تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار " شباب مصر بيهنئ مصر في يوم النصر " ، يأتي هذا الماراثون ضمن عدد من الفعاليات المستمرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة إحتفالًا بالذكري الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة .

وأطلق اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شارة بدء ماراثون الدرجات بجميع محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وإنطلق الماراثون من ميدان سليمان متولي بمدينة قويسنا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا مرورًا بكوبري مبارك وصولًا لمقر مديرية الشباب والرياضة بمدينة شبين الكوم ، بحضور الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة والاستاذ حسن بدر وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية والدكتور حسين فرج مدير إدارة البرامج البدنية بالإدارة المركزية لمراكز الشباب نائبًا عن الوزير والاستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والاستاذ أشرف الليثي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومجموعة شباب من أبناء المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
هذا وقد أوضح وكيل الرياضة بالمنوفية أن الماراثون يشارك فيه 300 متسابق بالاضافة الي عدد كبير من الفتيات وكبار السن ، مشيرًا إلي أن سباق الشباب علي مسافة 12 كم والفتيات 7 كم وكبار السن لمسافة 5 كم ، مؤكدًا علي أن الوزارة قد خصصت جوائز تصل إلي 500 جنيه لأول 25 متسابق علي كل محافظة توزع علي أول 15 فائز من الشباب و 5 فتيات و 5 كبار سن بالإضافة الي مجموعة من الجوائز التقديرية .
ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكري الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، مؤكدًا على دور القوات المسلحة فى حفظ أمن وإستقرار البلاد وسلامة أراضيها، موضحًا أن تلك المناسبة تؤكد عظمة مصر وقيمتها وقامتها عبر عصور التاريخ ، كما وجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون فداءً لوطننا الغالى مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة هذا الوطن ، متمنيًا لوطننا العزيز المزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ماراثون للدراجات بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر
ماراثون للدراجات بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر
ماراثون للدراجات بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر
ماراثون للدراجات بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر
ماراثون للدراجات بالمنوفية احتفالا بنصر أكتوبر
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