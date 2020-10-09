محافظ مطروح: الأوقاف لا تدخر جهدا في تطهير وتعقيم بيوت الله

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، بحضور الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية الأوقاف بمطروح ومشايخ وعواقل وقبائل محافظة مطروح.



وأشاد محافظ مطروح، بوعي أبناء وقبائل وعواقل مطروح والتزامهم المستمر بالضوابط الوقائية والتعليمات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف ، مؤكدًا أن الأوقاف لا تدخر جهدًا في تطهير وتعقيم بيوت الله (عز وجل) لاستقبال المصلين.





كما شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم ، اليوم الجمعة افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة ، بحضور الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ، بمسجد عمرو بن العاص بمدينة العريش ، وقام بأداء خطبة الجمعة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة تحت عنوان : " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن " .



