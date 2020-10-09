AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

احترق وجهها بالكامل .. فتاة تطلب الطلاق من زوجها ورد فعله مفاجأة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:16 م
تطلب الطلاق من زوجها
تطلب الطلاق من زوجها ورد فعله مفاجأة
Advertisements
يارا زكريا
أبلغت شابة تبلغ من العمر 29 عامًا، زوجها أنها تريد الطلاق منه بعد تعرض وجهها بالكامل للاحتراق في أحد المخيمات في ولاية فيكتوريا بأستراليا.

ووفقًا لصحيفة " ذا صن" البريطانية كانت هالي تينانت تغفو على كرسي تحت النجوم مع صديقتها عندما سقطت على رأسها في نيران مشتعلة  مما تسبب في حرق وجهها.

تغيرت حياة هالي إلى الأبد بعد حادث حريق المخيم، والذي استمرت في التعافي منه لمدة أشهر، حيث خضعت للعديد من العمليات الجراحية وترقيع الجلد بعد مضيها ثمانية أيام في غيبوبة.

قالت هالي التي تعمل مدرسة ابتدائية لزوجها: "إذا كان هذا كثيرًا، يمكنك المغادرة، لكن زوجها أقسم على التمسك بها، وأجاب "بأي حال من الأحوال أنا أحبك".


أضافت هالي: "كان الأمر مطمئنًا، لكنني ما زلت أعاني من التعامل مع شكلي، حيث غُطي وجهي بالحروق والندوب - لقد اختفت هويتي-، وعلى الرغم من كل ذلك، أعلم أنني محظوظ جدًا لكوني على قيد الحياة".

كانت هايلي قد ذهبت في رحلة التخييم لقضاء استراحة بعد تعرضها للإجهاض، معلقةً: "لقد أصابني الحزن بشدة، لذلك قررت أن أذهب للتخييم ليلًا هروبًا، بدأت في الاسترخاء مع صديقتها كنزي بالجلوس تحت النجوم".

في الليل، شعرت صديقتها كنزي بضوضاء غريبة وصُدمت بهالي الذي رقدت على رأسها في نار المخيم، وبدأت فاقدًا للوعي، ويعتقد الأطباء أن مستقبلات الألم في وجه هايلي قد احترقت بسرعة؛ لذا لم يكن لديها فرصة لإدراك ما حدث.




AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطفال وتحلف بالطلاق.. أمين الفتوى يوجه نصائح لوالديهم

العنف الزوجي في حياة النجوم.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل.. ضرب مبرح لـ مريم فخر الدين.. وعلقة موت لـ شاهيناز

صدمة زوجة.. سيدة تكتشف كارثة على هاتف زوجها بعد أسبوع من الزواج

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية.. فرس نهر يخطف طفلا أثناء لعبه على أحد شواطئ كينيا

وزارة التموين تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط

احترق وجهها بالكامل .. فتاة تطلب الطلاق من زوجها ورد فعله مفاجأة

بعد شهور من التعافي.. دراسة تكشف عن تأثير فيروس كورونا على العين

لم تستكمل تعليمها وأصبحت من أشهر عارضات الأزياء.. من هي بيلا حديد؟

فيديو جراف.. الشرطة تكشف حقيقة اختطاف الأطفال والفتيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خائف من الإصابة بالنقرس.. إليك طرق الوقاية

مبهجة و جذابة.. 10 صور تكشف أناقة رانيا فريد شوقي في عيد ميلادها

تحرير آخر رهينة فرنسية بالعالم.. قصة صوفى بيترونين المخطوفة فى مالي| شاهد