احترق وجهها بالكامل .. فتاة تطلب الطلاق من زوجها ورد فعله مفاجأة

من العمر 29 عامًا، زوجها أنها تريد الطلاق منه بعد تعرض وجهها بالكامل للاحتراق في أحد المخيمات في ولاية فيكتوريا بأستراليا. أبلغت شابة تبلغ





ووفقًا لصحيفة " ذا صن" البريطانية كانت هالي تينانت تغفو على كرسي تحت النجوم مع صديقتها عندما سقطت على رأسها في نيران مشتعلة مما تسبب في حرق وجهها.





حيث خضعت للعديد من العمليات الجراحية وترقيع الجلد بعد مضيها ثمانية أيام في غيبوبة. تغيرت حياة هالي إلى الأبد بعد حادث حريق المخيم، والذي استمرت في التعافي منه لمدة أشهر،





هالي التي تعمل مدرسة ابتدائية لزوجها : "إذا كان هذا كثيرًا، يمكنك المغادرة، لكن زوجها أقسم على التمسك بها، وأجاب "بأي حال من الأحوال أنا أحبك". قالت









غُطي وجهي بالحروق والندوب - لقد اختفت هويتي-، وعلى الرغم من كل ذلك، أعلم أنني محظوظ جدًا لكوني على قيد الحياة". أضافت هالي : "كان الأمر مطمئنًا، لكنني ما زلت أعاني من التعامل مع شكلي، حيث







