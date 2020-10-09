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مرأة

بالأبيض.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:26 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس  متابعيها صورة جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،  وظهرت خلالها بإطلالة ناعمة وجابة خطفت بها الأنظار.


وظهرت علا الفارس بإطلالة بيضاء رياضية؛ مرتدية بنطال واسع باللون الأبيض من القطن ، وعليه توب باللون الأبيض بأكمام طويلة ومطبوع عليه بألوان مختلفة، واختات عليع حذاء ياذي باللون الأبيض ايضا، وهو ما أبرز من اناقتها

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع اللون الكمشير كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الأسود يبرز من جمال عينيها.

واكتفت علا الفارس  بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي لتبرز من رقة وجمال إطلالتها .

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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