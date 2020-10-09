فضيحة تهز إسرائيل.. مسؤول كبير يبيع نتائج سلبية مزورة لتحاليل كورونا

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الجمعة عن فضيحة هزت أركان إسرائيل تتلخص في قيام مسؤول بنجمة داود الحمراء "منظمة الصليب الأحمر" ببيع نتائج تحليل كورونا السلبية مقابل آلاف الشواكل لتسهيل دخول البلاد والتجول هنا وهناك بمنتهي الحرية وهو ما أدي إلى تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 بصورة وحشية داخل إسرائيل.





وقالت "معاريف" أنه تم السماح بنشر اسم المسؤول الذي يعمل بنجمة داود الحمراء "منظمة الصليب الأحمر او الإسعاف" المتهم ببيع تحاليل سلبية لفيروس كورونا لتسهيل دخول البلاد.





وأكدت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نائب قائد المنطقة ، ويدعي "آفي هوفاف" لاستجوابه في تهمة تلقي آلاف الشواقل مقابل بيع نتائج سلبية مزورة لتحليل فيروس كورونا وتم تمديد اعتقاله حتى يوم الاثنين القادم.





وأوضحت الصحيفة أنه سمح بنشر اسم المسؤول الكبير والذي يعمل فى نجمة داود الحمراء وهو نائب قائد المنطقة ويدعي "آفي هوفاف" ومثل المشتبه به أمام محكمة الصلح في القدس صباح اليوم ، والتي مددت اعتقاله حتى يوم الاثنين وتم تمديد حبس ثلاثة متهمين آخرين بنفس القضية.





وتابعت "معاريف" أن 6 متطوعين من جمعية "نجمة داود الحمراء" في العشرينات والثلاثينيات من العمر قد تم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بإجراء فحوصات في جميع أنحاء اسرائيل، مقابل مبالغ تقدر بعشرات الآلاف من الشواقل.





وفتحت الوحدة المركزية في لواء القدس تحقيقًا سريًا للشرطة بعد ورود بلاغ من إدارة "نجمة داوود الحمراء" حول الاشتباه في إجراء اختبارات كورونا على مدنيين على يد متطوع من نجمة داوود الحمراء مقابل عشرات الآلاف من الشواقل رغم مجانية التحليل.